Москва, , 14:29 — REGNUM Начальник Главного штаба — первый заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирал Александр Витко указом президента России освобождён от занимаемой должности и уволен с военной службы. Об этом 5 октября сообщил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании, информирует пресс-служба Минобороны РФ.

Сергей Шойгу Mil.ru

По словам Шойгу, этим же указом главы государства начальником Главного штаба — первым заместителем главкома ВМФ назначен адмирал Александр Носатов, его в должности командующего Балтийским флотом сменил вице-адмирал Виктор Лиина.

Также стало известно, что заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов освобождён от занимаемой должности и уволен с военной службы в связи с избранием его депутатом Государственной Думы.

Министр выразил благодарность Александру Витко и Андрею Картаполову за профессионализм, ответственность и усердие, проявленные при исполнении ими служебных обязанностей.

Кроме того, заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ назначен контр-адмирал Владимир Воробьёв, начальником штаба — первым заместителем командующего Северным флотом — контр-адмирал Константин Кабанцов; начальником штаба — первым заместителем командующего Черноморским флотом — вице-адмирал Сергей Пинчук, заместителем командующего Черноморским флотом — вице-адмирал Аркадий Романов, сообщил министр обороны.