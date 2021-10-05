Москва, 5 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. Законопроект об электронном промысловом журнале правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 5 октября.

Алексей Иванов ИА REGNUM Рыболовецкий колхоз

Инициатива предполагает создание правовых основ разрешения на добычу водных биологических ресурсов в электронном виде и ведения электронного промыслового журнала.

Программный комплекс «Электронный промысловый журнал» (ЭПЖ) при соответствующем нормативно-правовом регулировании порядка его применения обеспечит возможность фиксации и передачи информации о рыбопромысловой деятельности в электронном виде, а также дистанционный доступ к информации о результатах рыболовства, отмечают авторы.

Законопроектом предусмотрено, что органам федеральной службы безопасности (ФСБ) будут предоставляться копии разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов, выданных на бумажном носителе, а также информация о разрешениях на добычу (вылов) водных биоресурсов, выданных в форме электронных документов, о внесении изменений в такие разрешения, приостановлении их действия или аннулировании.