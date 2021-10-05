Москва, 5 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. «Киноэкипаж», который на космическом корабле «Союз МС-19» направляется к Международной космической станции (МКС), чувствует себя хорошо. Об этом 5 октября рассказал командир корабля — космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров — в ходе трансляции на «Первом канале».

Иван Шилов ИА REGNUM Союз

«Самочувствие экипажа хорошее. На борту порядок, все системы работают штатно», — сказал он.

Также президент Международной ассоциации участников космических полетов, летчик-космонавт Олег Котов отметил, что корабль был выведен на околоземную орбиту гладко и перегрузки не превысили 4,5 g.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что корабль «Союз МС-19» с космонавтом Антоном Шкаплеровым, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко на борту отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» и начал автономный полет к МКС.