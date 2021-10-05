Нижний Новгород, 5 октября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. За минувшие сутки 33 жителя Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Это рекордное число смертей за сутки с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

Накануне сообщалось о 31 летальном случае среди пациентов с коронавирусом в регионе.

Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 6768 человек.

Отметим, региональные профильные ведомства не публикуют статистику числа случаев смерти пациентов с коронавирусом и данные об умерших с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 октября в регионе выявили 602 новых случая заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 596 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 172 602 случаев. Активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 8423 человека.