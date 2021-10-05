Москва, 5 октября, 2021, 14:17 — ИА Регнум. Повышать налоги следует лишь в крайнем случае, так как стабильность для инвестиций очень важна. Об этом глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил 5 октября на парламентских слушаниях в Совфеде, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Я бы еще раз повторил, давайте к налогам, к их изменению, повышению подходить в крайнем случае», — призвал Кудрин.

Очень важное обстоятельство для инвестиционного климата — это стабильность налоговой системы, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Кудрин также объяснил сокращение бюджетных расходов в 2022 году. Показатели 2021 года, отметил он, были связаны с антикризисными программами, обусловленными пандемией коронавируса.

Читайте также: Кудрин призвал не беспокоиться о сокращении соцрасходов в 2022 году