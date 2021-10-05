Таллин, 5 октября 2021, 14:15 — REGNUM Премьер-министр Эстонии Кая Каллас приняла во вторник, 5 октября, прибывшую в Таллин с кратким визитом главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен

Как сообщила канцелярия правительства Эстонии, визит фон дер Ляйен являлся частью ее поездки по столицам стран-членов ЕС по случаю официального утверждения национальных программ восстановления экономики из европейского фонда восстановления экономики NextGenerationEU общим объемом 800 млрд евро.

Глава Еврокомиссии посетила новый бизнес-район столицы в Юлемисте, где познакомилась с планом строительства конечного терминала Rail Baltic и проехала на беспилотном автобусе. Оба проекта финансируются из Фонда восстановления ЕС.

В ходе встречи с Каллас глава Еврокомиссии обсудила восстановление экономики, цифровое развитие Евросоюза, а также ситуацию с безопасностью в регионе. В своем выступлении по результатам встречи Урсула фон дер Ляйен отметила высокую технологичность эстонских проектов и готовность страны вкладывать деньги в зеленые технологии.

Фон дер Ляйен выступила на семинаре под названием «Выйдем из кризиса более сильными», где также подчеркнула важность Эстонии как страны-новатора.