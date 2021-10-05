Таллин, , 14:15 — REGNUM Премьер-министр Эстонии Кая Каллас приняла во вторник, 5 октября, прибывшую в Таллин с кратким визитом главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен

Как сообщила канцелярия правительства Эстонии, визит фон дер Ляйен являлся частью ее поездки по столицам стран-членов ЕС по случаю официального утверждения национальных программ восстановления экономики из европейского фонда восстановления экономики NextGenerationEU общим объемом 800 млрд евро.

Глава Еврокомиссии посетила новый бизнес-район столицы в Юлемисте, где познакомилась с планом строительства конечного терминала Rail Baltic и проехала на беспилотном автобусе. Оба проекта финансируются из Фонда восстановления ЕС.

В ходе встречи с Каллас глава Еврокомиссии обсудила восстановление экономики, цифровое развитие Евросоюза, а также ситуацию с безопасностью в регионе. В своем выступлении по результатам встречи Урсула фон дер Ляйен отметила высокую технологичность эстонских проектов и готовность страны вкладывать деньги в зеленые технологии.

Фон дер Ляйен выступила на семинаре под названием «Выйдем из кризиса более сильными», где также подчеркнула важность Эстонии как страны-новатора.