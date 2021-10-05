Тольятти, Самарская область, 5 октября, 2021, 14:20 — ИА Регнум. В сети обнародована фотография салона обновленной Lada Vesta. Снимок размещен на странице «Лада Веста | Lada Vesta FL» в социальной сети «ВКонтакте».

Ladavestaclub Салон обновленной Lada Vesta

В салоне модели можно рассмотреть вертикальный дисплей мультимедиа. Стоит отметить, что вертикальные экраны первоначально появились у таких моделей, как Tesla и Volvo.

На фотографиях также можно увидеть новый блок управления климатической системой с тремя шайбами и подсветкой. Такое же решение используется у новых машин Renault.

По предварительной информации, в базовое оснащение новой Lada Vesta могут войти система бесключевого доступа и функция контроля слепых зон.

Рестайлинговая Vest будет отличаться узкой передней светодиодной оптикой, прямоугольными противотуманными фарами, фонарями иной формы со светодиодными секциями, а также новым передним бампером.

Под капотом обновленной Vesta могут установить 106-сильный мотор объёмом 1,6 л или мотор Renault мощностью 113 л. с.

Ранее были обнародованы фотографии предсерийных образцов Renault Logan третьего поколения, которые были выпущены на АвтоВАЗе.

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