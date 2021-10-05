Переславль-Залесский, Ярославская область, 5 октября, 2021, 14:31 — ИА Регнум. Работы по благоустройству городского пляжа в Переславле-Залесском не завершены в срок. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пляж Плещеева озера

По условиям муниципального контракта, прибрежная территория Плещеева озера должна была преобразиться к 1 октября 2021 года. Генеральным подрядчиком по муниципальному контракту является ООО «Ярдорремстрой» Вагинака Погосяна.

Работы на набережной Плещеева озера проводятся по проекту-победителю конкурса Минстроя по благоустройству малых городов и исторических поселений. Проект был разработан за 28 миллионов рублей в 2018 году. Контракт между МБУ «Служба ЖКХ и благоустройства Переславля-Залесского» и ООО «Ярдоррремстрой» на сумму 111 миллионов рублей, полученных из федерального бюджета, был заключен в августе 2021 года.

На эти деньги подрядчик обязался сделать парковку, проложить пешеходные дорожки и отремонтировать автомобильную дорогу вдоль пляжа. На пляже должны были появиться новые спортивные площадки, авторские малые архитектурные формы по индивидуальному проекту, туалет и наружное освещение. Ни один вид работ ещё не доведен до конца, в настоящий момент идет демонтаж дорожного покрытия автомобильной дороги. Субподрячиком выступает переславская компания ООО «Элитстрой».

Изначально планировалось, что все работы по благоустройству пляжа будут завершены к августу 2021 года, конкурс был разыгран в декабре 2020 года. Однако никакие работы на пляже фактически не проводились, в июне контракт с первым подрядчиком — ООО «УНР-38» был расторгнут в одностороннем порядке. Победителем повторного конкурса оказалась компания ООО «Ярдорремстрой». Сроки фактического окончания работ неизвестны. Администрация Переславля-Залесского сообщает, что с подрядчиком ведется претензионная работа.