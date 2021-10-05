5 октября 2021 | Время чтения 4 мин

Анатолий Кошкин, , 15:31 — REGNUM Японская газета «Хоккайдо симбун» приоткрыла позиции нового премьер-министра Японии Фумио Кисида по поводу так называемого «территориального вопроса» с Россией. Вопроса, прямо скажем, надуманного, а вернее, придуманного в 50-е годы прошлого столетия американцами, дабы не допустить послевоенной нормализации японо-советских отношений и удерживать Японию на позициях «непотопляемого авианосца» США.

Давай дружить Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Оказывается, в бытность министром иностранных дел в кабинете Синдзо Абэ этот политик был вынужден терпеть «дипломатию примирения» своего босса, в душе ее осуждая и не принимая. Раздражало Кисиду и то, что МИД Японии был фактически отстранен от выработки и реализации этой «дипломатии», которую монополизировали аппаратчики администрации премьера. Можно вспомнить и то, что, подманивая своих российских партнеров ради решения «территориальной проблемы» экономическими посулами, Абэ даже демонстративно пошел на введение ранее небывалой должности «министра, отвечающего за развитие экономических связей с Россией», которую было поручено по совместительству исполнять министру экономики, торговли и промышленности. Тем самым вопросы отношений с Россией как бы изымались из ведения МИД Японии и передавались чиновникам администрации премьер-министра. По японским понятиям это было унизительно для японского внешнеполитического ведомства, считающего дипломатию исключительно своей прерогативой и не подпускающего к ней посторонних.

«Хоккайдо симбун» отмечает: «Известно, что Кисида не раз проявлял несогласие со слишком уступчивой линией бывшего кабинета Абэ, высказываясь в том плане, что, мол, «в окружении премьера есть довольно много оторванных от реальности людей, которые готовы на излишне мягкие подходы к Москве».

Теперь можно ожидать, что всё вернется на круги своя, и попыткам «уступок России» будет положен конец. Во всяком случае, по мнению японских аналитиков, Кисида и слышать не желает о пресловутых «сингапурских договоренностях» Абэ с президентом РФ Владимиром Путиным, когда японский лидер якобы согласился заключить мирный договор с Россией на основе «хрущевского компромисса». То есть ограничившись получением от Москвы после подписания такого договора лишь островов Малой Курильской гряды, а именно острова Шикотан и группы островов Плоские, Хабомаи по-японски.

Фумио Кисида Kremlin.ru

В действительности же, вопреки утверждениям некоторых японских и многих российских обозревателей и аналитиков, Абэ в Сингапуре такого согласия не давал, предложив лишь «взять за основу» Совместную декларацию 1956 года, в которую по волюнтаристскому настоянию Никиты Хрущева такая уступка была вписана. При этом, как отмечают более проницательные и информированные японские политологи, речь шла о возвращении к придуманной в козыревском МИД РФ в ельцинские времена формуле «два плюс альфа». То есть о получении Японией для начала Шикотана и Хабомаи и продолжении переговоров о самых крупных и освоенных островах Большой Курильской гряды — Кунашире и Итурупе.

Если верить авторам статьи в «Хоккайдо симбун», отвергая подобное лавирование и иносказания, Кисида твердо намерен вернуться к «основной позиции» Токио с требованием «возвращения всех северных территорий». Весьма характерно приводимое в статье высказывание Кисиды в адрес министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, смысл которого состоит в том, что без «территориального вопроса» мирный договор превращается в ничто. Дословно было сказано следующее: «Что у нас останется, если территориальная проблема будет вычтена из мирного договора?»

Этот вопрос, правда, в иной форме, мы уже давно задаем российским участникам переговоров о давно ставшем анахронизмом «мирном договоре» с Японией. А именно, как понимать, например, позицию МИД РФ о том, что мы-де переговоров о Курилах не ведем, но мирный договор заключить хотим. И это при том, что все вопросы, обычно составляющие содержание мирных договоров, разрешены в подписанной правительствами и ратифицированной парламентами двух стран 65 лет назад. И уже 65 лет между странами существуют мирные дипломатические отношения в полном объеме, чего, к сожалению, не знают некоторые российские публицисты и журналисты, а то и политики, продолжающие сокрушаться по поводу «ненормальности» сохранения без мирного договора «состояния войны с Японией».

Японская делегация на Кунашире Sakhalin.gov.ru

Более реалистично, чем его предшественники, оценивает Кисида и одно время разрекламированную в России договоренность лидеров двух стран о «совместной хозяйственной деятельности» на именуемых японским правительством «своими» южнокурильских островах. Отмечая, что за прошедшие со времени договоренности о японской экономической деятельности на Курилах пять лет никакого продвижения в этом вопросе нет, авторы статьи выражают сомнение в серьезности Кисида на этом направлении. Да и о каком сотрудничестве может идти речь, если Токио жестко обусловливает его предоставлением японским компаниям и их персоналу режима экстерриториальности, то есть нераспространения на них российского законодательства? Едва ли Москва согласится с такими явно нарушающими суверенитет России на Курильских островах, прямо скажем, наглыми требованиями.

В целом Москве надо готовиться к возвращению Токио к традиционной политике выдвижения, по сути, реваншистских территориальных требований и дальнейшему вовлечению Японии в военно-политическую стратегию США на Дальнем Востоке, ибо какое-либо улучшение японо-российских отношений не отвечает интересам Вашингтона.