Кишинёв, 5 октября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. В Молдавии, несмотря на большой урожай зерновых, возможно новое повышение цен на хлебобулочные изделия. Об этом министр сельского хозяйства Виорел Герчу заявил в эфире телеканала TVR Moldova.

Хлеб

«Это объясняется тем, что цены выросли на большинство сельскохозяйственных компонентов. Речь идет о повышении цен на дизельное топливо, на удобрения. Не исключено, что цены на хлебобулочные изделия будут расти в зависимости от динамики цен на другие составляющие», — сказал Герчу.

Он сказал, что в правительстве рассматривают возможность компенсировать бедным слоям населения рост цен на хлеб и на другие продукты питания. Также планируется помощь фермерам. Деньги ожидается получить за счет экспорта зерна.

Стоит отметить, в Молдавии в этом году собран самый большой урожай пшеницы за последние 30 лет. Хлеб начал дорожать в республике в сентябре.