Волгоград, 5 октября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В Волгоградской области 5 октября подтверждено 362 новых случая заражения коронавирусом, что на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения ещё 309 пациентов, скончались от осложнений 20 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

(сс) Е. Самарин. Mos.ru Тестирование на COVID-19

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Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 23 районах региона. В целом в Волгоградской области выявлено 93 876 носителей инфекции. Выздоровели 83 550 жителей. Лечатся в стационарах и амбулаторно 7 427 пациентов.

Осложнения при COVID-19 стали причиной смерти уже 2 899 человек.