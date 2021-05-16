Москва, 11 июля, 2023, 12:52 — ИА Регнум. Решение Франции о передаче Украине ракет дальнего радиуса действия ошибочно и будет иметь последствия. Об этом 11 июля журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум ВСУ

«Безусловно, предстоит прояснить и выяснить, о каком радиусе идёт речь. С нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны. Потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры», ― подчеркнул официальный представитель Кремля.

При этом он добавил, что эти решения не могут повлиять на ход спецоперации.

«Ещё раз повторяем принципиальный подход в отношении подобных решений: эти решения не могут, не способны повлиять на ход событий в рамках СВО. Они могут только утяжелить участь киевского режима», — добавил Песков.

Перед началом саммита НАТО в Вильнюсе 11 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия, что должно позволить украинским военным наносить удары вглубь российской территории.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Украина официально запросила у ФРГ ракеты Taurus, которые способны преодолевать расстояние до Москвы. Эти снаряды ракеты могут размещаться на истребителях F-16, которые Запад пообещал Киеву.

Вместе с тем у Германии возникли опасения, что ВСУ могут ударить этими ракетами по российской столице. Немецкий министр обороны Борис Писториус в ходе визита в Вильнюс заявил, что власти ФРГ не планируют передавать ракеты Taurus украинской стороне.

3 июля канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ФРГ не собирается поставлять Украине оружие дальнего действия, в том числе крылатые ракеты Taurus, чтобы не допустить ударов ВСУ по территории России. Он отметил, что у него есть принцип, которого он придерживается вместе с президентом США Джо Байденом.

29 июня газета The Wall Street Journal распространила информацию о том, что Белый дом приблизился к решению поставить Украине баллистические ракеты малой дальности ATACMS, несмотря на предыдущие заявления об отсутствии таких намерений.