Ростов-на-Дону, 5 октября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Все пять призеров всероссийского конкурса «Учитель года России — 2021» станут советниками главы Министерства просвещения РФ.

ИА REGNUM Учитель

«Принято решение после вчерашнего вопроса: «Что вы посоветуете министру?» Я принял решение, что все пять финалистов конкурса «Учитель года России» станут советниками министра просвещения», — сказал во вторник министр просвещения Сергей Кравцов в ходе объявления победителя конкурса.

Последнее испытание — пресс-конференция «Вопрос учителю года» — состоялось накануне в Москве. Призеры отвечали на вопросы представителей прессы, педагогов и родителей, школьников и студентов.

Екатерина Костылева — учитель физики гимназии №16 (Тюмень) — стала победителем всероссийского конкурса «Учитель года России — 2021». Ее имя было объявлено в московском историческом парке «Россия — Моя история».

Победитель будет награжден 10 октября в Государственном Кремлевском дворце на праздничном концерте. Он получит главный приз конкурса — Большого хрустального пеликана ‑ и станет советником министра просвещения на общественных началах.

Конкурс среди лучших педагогов России проводится уже более 30 лет. Абсолютным победителем «Учителя года России — 2020» стал преподаватель из Ростовской области Михаил Гуров, поэтому в 2021 году финальный этап конкурса проходил в Ростове.