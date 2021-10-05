Ростов-на-Дону, 5 октября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 34 летальных исхода среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 5 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 18 женщин в возрасте от 25 до 93 лет и 16 мужчин в возрасте от 42 до 88 лет. Все пациенты страдали хроническими заболеваниями.

С начала пандемии в Ростовской области COVID-19 не смогли победить 6 957 человек.