Москва, , 14:06 — REGNUM Испытания российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводной лодки закончены и в ходе них подтверждены все ее характеристики. Об этом 5 октября доложил министру обороны России Сергею Шойгу командующий Северным флотом ВМФ РФ Александр Моисеев в ходе селекторного совещания.

Испытательная стрельба гиперзвуковой ракетой «Циркон» в Белом море Минобороны России

«4 октября в рамках программы испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» выполнена испытательная ракетная стрельба с ракетоносителя — атомной подводной лодки крейсерской проекта 885/885М, а именно — с подводной лодки «Северодвинск». Стрельба выполнялась из подводного положения. Все системы — комплекс систем управления ракетным оружием подводной лодки и сама ракета отработали в штатном режиме без замечаний. Цели испытаний достигнуты. Отработан и подтвержден подводный старт ракеты. На этом испытания ракеты с подводной лодки завершены», — сказал он.

Также Моисеев уточнил, что в ходе этих испытаний с учетом ранее проведенных испытаний и стрельб гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» были подтверждены все ее характеристики.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября первый испытательный пуск российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно провела в Баренцевом море атомная подводная лодка «Северодвинск».

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