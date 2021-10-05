Москва, 5 октября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Глобальный обвал в работе социальный сетей и мессенджеров не привел к ухудшению жизни людей, а может быть, наоборот, дал повод задуматься о живом общении, а не только в интернете, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО, экономист Андрей Лобода.

Webfwd.co.uk Соцсети

«Сбой работы социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp затронул почти 500 млн человек, не остался он незамеченным и в России.

Жалобы на работу сервисов поступали из разных стран мира: США, Канады, Франции, Германии, Италии. Серьезные финансовые и репутационные потери понес и Марк Цукерберг, в результате падения капитализации Facebook он обеднел на $6,6 млрд.

Многим соотечественникам пришлось придумать другое занятие вчера вечером, а не сидеть в гаджетах. Оторваться от телефона и компьютера, посвятить время близким, а не подсчитывать лайки под своими постами — большая редкость поведения в цифровом мире.

В результате форс-мажора, по данным мировых СМИ, данные 1,5 млрд пользователей утекли в сеть. Претензии по части сохранности данных клиентов r Facebook постоянно предъявляют в разных странах мира.

Так, в ЕС и Великобритании компанию многократно крупно штрафовали за нарушения правил в этой сфере и злоупотребления этими данными в коммерческих целях.

Малый и средний бизнес часто использует WhatsApp в качестве канала коммуникаций с клиентами. Но жизнь людей на фоне сбоя не изменилась к худшему. Можно прожить без социальных сетей и гаджетов, а вот отсутствие пищи и тепла несут жизни людей прямые угрозы.

Вряд ли это была кибератака. Сбой программного обеспечения повлек ухудшение качества трафика. Ранее такие проблемы устраняли за несколько минут.

Однако для многомиллиардной аудитории Facebook и Instagram пришлось оставаться офлайн почти семь часов. Сервисы конкурентов, Twitter и Telegram, серьезно нарастили рыночные позиции на фоне проблем конкурента», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября 2021 года вечером Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger и ряд других приложений, которыми владеет компания, стали недоступны для пользователей по всему миру почти на семь часов.

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