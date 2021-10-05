Кольцово, Новосибирская область, 5 октября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Разработанная Центром имени Гамалеи вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» остаётся эффективной против господствующего в настоящее время в России «Дельта"-штамма SARS-CoV-2. Об этом на биотехнологическом форуме OpenBio в Новосибирской области заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин.

Цитата из вмдео на YouTube Вакцина «Спутник V»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

Исследования показали, что критичного снижения эффективности нет, добавил он.

«Текущие данные говорят о том, что у нас нет серьёзных проблем с исходным штаммом («Дельта») и эффективность вакцины в тесте на вирус-нейтрализацию, экспериментах с использованием животных моделей и ряда других исследований, которые мы сейчас проводим, не меняется критично», — подчеркнул Гущин.

По его словам, проблема в том, что сам «Дельта"-вариант также претерпевает изменения. Например, только в Москве в ходе мониторинга циркуляции вируса было обнаружено около 60 новых вариаций штамма «Дельта». В настоящее время Центр имени Гамалеи ведёт активную работу по перебору этих вариантов для оценки их потенциальной опасности.

Читайте также: Глава РАН: российские вакцины эффективны для профилактики штамма «Дельта»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что на сегодняшний день российские вакцины от COVID-19 оказались более эффективными для профилактики штамма коронавируса «Дельта» по сравнению с зарубежными препаратами. Он добавил, что в мире сейчас можно наблюдать, что РНК-вакцины от коронавируса снижают свою эффективность в ситуации со штаммом «Дельта», особенно в сравнении с российскими вакцинами «Спутник V» и «Ковивак».