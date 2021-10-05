Ростов-на-Дону, 5 октября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Ещё 510 жителей Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 5 октября. Это на семь случаев заражения меньше, чем накануне.

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Новые носители коронавируса выявлены во всех 55 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост установлен в Ростове-на-Дону (186), Новочеркасске (12), Каменске-Шахтинском (11), Волгодонске, Новошахтинске, Таганроге и Шахтах (по десять). 16% заразившихся — люди старше 66 лет, чуть менее 22,5% — дети.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 141 160 случаев заражения коронавирусом. Выписан с выздоровлением 121 621 носители инфекции.