Москва, , 14:23 — REGNUM США не заинтересованы в долгосрочном использовании Украины как инструмента своей политики. Об этом 5 октября заявил украинский политик, бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом Вашингтон попросту бросит Украину, когда потеряет выгоду от её использования. Именно так он всегда поступал со своими отработанными марионетками.

«Я всегда говорил, что США не рассматривали Украину, как долгосрочный актив. На краткосрочную перспективу для реализации своих целей и задач — да. А на долгосрочную — посмотрите у нас нет практически никакого экономического сотрудничества с США. Это говорит о том, что они хотят использовать эту страну, а потом они ее оставят», — сказал Килинкаров.

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