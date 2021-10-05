Уфа, 5 октября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Избыточная отчетность, высокие нагрузки, негативное отношение пациентов и стресс являются основными причинами кадрового дефицита в государственном здравоохранении в Башкирии. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба республиканского профсоюза работников здравоохранения.

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Сообщается, что члены этого профсоюза провели опрос врачей-председателей первичных организаций по проблемам кадрового обеспечения. В результате 31% опрошенных подтвердили, что в их медицинских организациях существует острая нехватка кадров: в первую очередь ощущается дефицит кадров в участковой, терапевтической службе, кроме этого не хватает врачей хирургического профиля.

Отмечается, что респонденты назвали основные причины нежелания работать в государственной медицине. Так, 71% респондентов отметили высокие нагрузки, в том числе психологические, 64% респондентов сообщили о большой отчетной документации и бюрократизме системы. 49% опрошенных отметили, что причинами нежелания работать в государственной медицине являются усталость, стресс и профессиональное выгорание. Только 38% опрошенных председателей профкомов сообщили, что низкая зарплата является причиной кадрового дефицита. При этом проблемы взаимоотношений с пациентами и в целом негативное отношение людей к медицине беспокоят медицинских работников не меньше, чем высокие нагрузки (62% опрошенных).

Согласно опросу, 62% опрошенных медработников республики трудятся на 1,5 и более ставки. При этом кадровый дефицит очень ощущается в районных и городских больницах.

«В Стерлитамакском медицинском округе, например, укомплектованность врачами составляет около 55%, а коэффициент совместительства 1,9 при нормативе 1,3», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Стерлитамаке растет нагрузка на медработников.

«В городе продолжается процесс оптимизации здравоохранения, до конца года три диспансера станут филиалами. Учитывая отрицательный баланс в кадровом обеспечении, всем ясно, что растет нагрузка на медицинских работников. В некоторых больницах коэффициент совместительства составляет 2, 6, а смена длится 32 часа в условиях круглосуточного стационара. В первичном звене врачи ведут прием на двух, а бывает на 3трех и более участках. Это побуждает медицинских работников уходить в частные клиники, где более низкая загруженность с идентичным уровнем заработной платы! Отсутствие возможностей карьерного роста, комфортного рабочего места, обеспечением служебным жильем — причина оттока кадров для молодых специалистов из округа», — приводит пресс-служба слова председателя Стерлитамакской городской профсоюзной организации работников здравоохранения Азата Курбангалеева.