Таллин, , 14:01 — REGNUM В Языковой департамент Эстонии поступила очередная жалоба на предвыборные плакаты, использующие русский язык. Об этом сообщил портал ERR.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Недовольство жалобщиков вызвал плакат баллотирующейся в городское собрание города Йыхви (северо-восточная Эстония) известного экстрасенса Илоны Калдре. Языковой департамент потребовал исправить нарушение Закона о государственном языке страны.

«В рекламе есть только русскоязычный текст «Выборы 17 октября. Пока мы вместе, нас не победить», перевода на эстонский язык нет», — говорится в письме главы Языкового департамента Ильмара Томуска.

Томуск напомнил, что согласно Закону о языке, наружная реклама, размещаемая в общественных местах с целью политической агитации, должна быть на эстонском языке. Калдре должна исправить плакат до 8 октября нынешнего года. Калдре пояснила порталу rus.err.ee, что плакат размером около метра размещен на стене ее частного дома.

Это не единственный подобный случай в преддверии муниципальных выборов. Ранее в Языковой департамент поступили жалобы на предвыборную рекламу национал-консерваторов EKRE и Центристской партии в Нарве, а также на русскоязычные плакаты в Тарту.

В Нарве доля русскоязычного населения составляет более 90%, в Йыхви — более 50%, в Тарту — 20%. Местные выборы пройдут в Эстонии с 11 по 17 октября нынешнего года.