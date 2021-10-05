Стокгольм, , 14:00 — REGNUM Шведы решили поступиться значительной частью своего суверенитета, но возможности реально влиять на решения НАТО они не получат, такой возможности не имеют и более крупные европейские страны — члены НАТО, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 5 октября, комментируя инициативу депутатов шведского парламента.

Флаг Швеции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, группа депутатов вынесла на рассмотрение парламента инициативу о присоединении Швеции к НАТО. Альянс, по мнению авторов инициативы — «безальтернативный» для Швеции вариант с точки зрения обеспечения безопасности. Страна сотрудничает с НАТО и сейчас, но, не являясь членом альянса, не имеет возможности влиять на его решения, сказано в пояснительной записке.

« В звучащих в парламенте Швеции заявлениях о необходимости вступления этой страны в НАТО нет ничего удивительного. Швеция всегда была одним из наиболее враждебных России государств Европы. Мы помним XVIII век, когда шведский король вел свои войска походом на Россию. Мы помним сотрудничество Стокгольма с Гитлером в годы Второй мировой войны — из шведского сырья делалось до трети всех германских боеприпасов и вооружений. Мы помним, что в послевоенный период различного рода провокациями и беспочвенными обвинениями в адрес Москвы шведы постоянно мутили воду в отношениях Европы с СССР. Много ещё чего можно было бы вспомнить из истории, в том числе и из истории неизменно тесного взаимодействия Швеции с НАТО.

Но и в наши дни, после 1991 года, шведы отметились многими враждебными нашей стране инициативами. Велика, например, роль шведов в отказе большому числу наших соотечественников в получении гражданства Латвии и Эстонии после обретения этими странами независимости, в последующей их дискриминации. Пользуясь своими позициями в ЕС, шведы всегда защищали институт «негражданства» и тем самым поощряли лишение этих людей многих прав.

Тем не менее, лживая картинка о «нейтральной» Швеции была долгое время нужна и Стокгольму, и Европейскому союзу, и прозападному лобби в России.

Сегодня вследствие усиливающейся агрессивности США и их наиболее близких союзников в Европе разделительные линии в мире углубляются, нюансы в политике исчезают, уступая место тупому принципу «если ты не за нас, то, значит, против нас». Именно это, думаю, происходит и со Стокгольмом, по сути дела, всецело присягающим Вашингтону.

Тот факт, что значительная часть шведов поддерживает линию на вступление в НАТО, меня не удивляет. Ничего иного и нельзя было ожидать при той активнейшей антироссийской пропагандистской кампании, которая развёрнута в Европе.