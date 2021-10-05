Санкт-Петербург, 5 октября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Футболист санкт-петербургского «Зенита» Магомед Оздоев восстановился после травмы колена. Об этом 5 октября он сообщил в Twitter.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК Зенит Магомед Оздоев

«Вчера был первый выход на поле за два с половиной месяца», — написал Оздоев.

Напомним, в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками» (3:1) Оздоев получил травму. У него было диагностировано растяжение связок коленного сустава.