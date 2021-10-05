Вашингтон, 5 октября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. HBO выпустила первый тизер-трейлер сериала «Дом дракона», приквела популярного шоу «Игра престолов». Ролик был опубликован 5 октября.

Цитата из т/с «Игра престолов». 2011. США, Великобритания Эмилия Кларк в роли Дейенерис Таргариен

В тизере показаны центральные персонажи проекта — члены королевской династии Таргариенов. Как отмечают авторы шоу, «Дом дракона» выйдет на HBO Max в 2022 году.

Добавим, что события «Дома дракона» будут разворачиваться за 200 лет до начала событий «Игры престолов». Сериал расскажет о правлении дома Таргариенов — уникальной династии, умеющей подчинять своей воле драконов.