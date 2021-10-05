Ростов-на-Дону, , 13:59 — REGNUM Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Ростова-на-Дону возглавил Алексей Пономарёв. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Здание администрации Ростова-на-Дону Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«До этого он руководил рядом крупных предприятий в области. Новое направление — не менее ответственное, и одно из ключевых в деятельности городской администрации», — написал Логвиненко в Instagram.

ИА REGNUM напоминает, что в августе 2021 года пост покинул кемеровчанин Максим Неснов. Временно исполнять обязанности руководителя было доверено Роману Морозову, работавшему др этогогендиректором АО «Водоканал Ростова-на-Дону».

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