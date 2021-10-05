Тюмень, 5 октября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Тюменка Екатерина Костылева стала победителем Всероссийского конкурса «Учитель года — 2021». Об этом на своих страницах в социальных сетях сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Пресс-служба губернатора Тюменской области Екатерина Костылева

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Екатерина Костылева преподаёт физику в гимназии №16 города Тюмени. Глава региона поздравил с заслуженной наградой землячку по телефону.

«Уверен, что все вы вместе со мной гордитесь ее победой! Екатерина не только подтвердила свой высокий уровень, она показала всей стране, что в сфере образования Тюменской области работают профессионалы. Замечательно, что наши дети осваивают школьную программу под руководством талантливых, чутких, открытых новому педагогов», — поздравил с победой учителя года тюменский губернатор.

За 32 года проведения конкурса «Учитель года России» в арсенале Тюменской области — неоднократное вхождение в число 15 лауреатов. Призёрами конкурса тюменские учителя становились четыре раза.