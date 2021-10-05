Москва, 5 октября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. На начало второго полугодия 2021 года в России было зарегистрировано 12 290 легковых автомобилей с электромотором. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

Причем в трех российских регионах числится 35% электрокаров от их общего объёма в России. А доля электрифицированных моделей в стране составляет 0,03% от общего числа зарегистрированных легковых автомобилей.

Самое большое количество электрокаров зарегистрировано в Приморском крае. Там их насчитывалось 1572 экземпляра на середину текущего года. Отмечается, что больше всего в Приморье моделей Nissan Leaf с правым рулем, который импортировали из Японии.

Вторым российским регионом по числу автомобилей с электромотором является Иркутская (1381 шт.). Замыкает тройку лидеров Москва, где зарегистрировано 1360 электромобилей.

Также в рейтинг вошли: Хабаровский край (812 электрокаров) и Краснодарский край (596 шт.).

Ранее заместитель главы Минпромторга России Александр Морозов рассказал, что в ближайшие два-три года в России будет налажено производство электрокаров трех брендов, в их числе электромобили Zetta, «Кама-1» и проект «Моторинвеста».

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