Тбилиси, 5 октября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Служба государственной безопасности Грузии 5 октября заявила об очередном похищении властями Южной Осетии грузинских граждан, сообщает грузинский телеканал «Рустави 2».

Ssg.gov.ge Граница между Грузией и Южной Осетии

«Представители оккупационного режима вблизи села Эргнети незаконно задержали трёх граждан Грузии. С момента незаконного задержания была активирована «горячая линия», информирующая сопредседателей миссии наблюдателей ЕС и Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Один незаконно задержанный человек в ближайшее время будет передан центральному правительству Грузии, ведется активная работа по освобождению тех, кто остается в незаконном заключении», — говорится в заявлении СГБ.

«Незаконные задержания людей значительно осложняют обстановку в плане безопасности и повседневную жизнь местного населения вдоль линии оккупации. Российская Федерация несет полную ответственность за незаконные задержания» , — заявляет СГБ.

Напомним, что грузинские власти регулярно обвиняют силовые структуры Южной Осетии и российских пограничников в задержании граждан Грузии.