Таллин, 5 октября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В сентябре средняя цена квадратного метра квартиры в Таллине выросла до рекордных 2 456 евро, что на 6,5% выше, чем в августе нынешнего года. Об этом сообщил Земельный департамент страны со ссылкой на собственные данные.

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Комментируя порталу rus.postimees.ee очередной рост цен на недвижимость в столице, руководитель компании 1Partner Kinnisvara Мартин Вахтер заявил, что дает о себе знать заметная инфляция, но это не единственная причина роста средней цены.

«Если последние два десятилетия рынок недвижимости Таллина был построен на кредитных деньгах шведских банков, то сейчас многие крупные сделки совершаются за счет средств, заработанных самими жителями Эстонии», — заявил он, имея в виду выдачу в сентябре нынешнего года средств второй пенсионной ступени тем жителям страны, кто отказался от ее накопления.

Кроме того, на рост цен прямо оказывает влияние резкое удорожание строительства в жилом секторе и введение в эксплуатацию новых домов, в то время как цена на старые квартиры в спальных районов остается более-менее на прежнем уровне.

Эксперты также отмечают, что цены на недвижимость в Таллине на порядок отличаются от цен в других городах Эстонии.