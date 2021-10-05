Саратов, 5 октября, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В Саратовской области 14 педагогов стали обладателями премии в размере 200 тыс. рублей. Награждение отличившихся учителей области прошло 5 октября, сообщает региональное минобразования.

Admobninsk.ru Молодой педагог

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Губернатора области Валерий Радаев поблагодарил учителей за труд и пожелал им идти в ногу со временем.

«Неслучайно слово Учитель с большой буквы имеет самый широкий смысл. Спасибо за труд, за то, что находитесь в постоянном развитии, идете в ногу со временем и сохраняете в душе море тепла и заботы», — отметил глава региона.

Профессиональный праздник в Саратовской области отмечают около 18 тыс. учителей, а также преподаватели колледжей, воспитатели детсадов, методисты.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области учреждения дополнительного образования и школы перевели с 27 сентября на дистанционное обучение. По заверению региональных властей, данная мера принята в связи с превышением эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией среди детей.

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