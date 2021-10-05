Цхинвал, 5 октября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. На территорию Южной Осетии по руслу реки Большая Лиахва из Грузии незаконно проникла группа из четырёх человек. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба Комитета государственной безопасности (КГБ) Южной Осетии.

Jelger Groeneveld «Бордеризация» на границе Грузии и Южной Осетии

«После обнаружения югоосетинским пограничным нарядом указанные лица предприняли попытку скрыться. Один нарушитель перебежал обратно в Грузию, двое задержаны пограничниками, ещё один в ходе побега сорвался с обрыва высотой 10 — 12 м, в результате чего получил травмы и позднее был задержан», — говорится в сообщении от КГБ.

В ведомстве сообщили, что нарушители были в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавшему врачи оказали помощь. Его планируют передать грузинской стороне. В отношении двух других задержанных будут применяться процессуальные меры.

Стоит отметить, конце сентября в КГБ Южной Осетии сообщили, что грузинская сторона активизировала меры по дискредитации российских и югоосетинских пограничников.