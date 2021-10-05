Сан-Матео, США, 5 октября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Подписчики сервиса PlayStation Plus получили доступ к трём новым бесплатным играм. Об этом 5 октября сообщает «Игромания».

(сс) Marco Verch PlayStation 5 DualSense

Геймерам стали доступны Hell Let Loose, PGA Tour 2K21 и Mortal Kombat X. Игры пробудут бесплатными до 1 ноября 2021 года.

Напомним, что PlayStation Plus — это сервис подписки для обладателей консолей семейства PlayStation. Он позволяет пользоваться многопользовательскими функциями в играх, а также открывает доступ к нескольким бесплатным проектам каждый месяц.