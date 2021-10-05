Ярославль, 5 октября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков выступит свидетелем на судебном процессе по уголовному делу своего бывшего заместителя Рината Бадаева. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Ринат Бадаев (слева) и Владимир Волков

Как ранее сообщало ИА REGNUM Бадаев обвиняется по двум эпизодам получения взяток в особо крупном размере. Слушание его уголовного дела идет в Красноперекопском районном суде Ярославля. На данный момент заслушано обвинительное заключение, начался допрос свидетелей.

5 октября допросят мэра Ярославля. Владимир Волков уже прибыл в здание Красноперекопского районного суда. В ходе допроса в зале не будет вестись фото и видеосъемка, журналистам запрещено вести аудиозапись процесса.