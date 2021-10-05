Астрахань, 5 октября, 2021, 13:53 — ИА Регнум. В Астраханской области 5 октября подтверждено 183 новых случая заражения коронавирусом — на восемь больше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 60 тыс. 459 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 920 человек.

За весь период 1698 человек скончались. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,06.