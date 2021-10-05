Вологда, 5 октября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. На Вологодчине шесть учителей получили по 500 тысяч рублей. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона, средства выплатили молодым педагогам, прибывшим на работу в сельскую местность.

Цитата из х/ф «Большая перемена». Реж. Алексей Коренев. 1972-1973. СССР Молодой учитель

«С начала года в Вологодской области единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей получили шесть учителей. Это педагоги, которые проживают и работают в Вологодском, Усть-Кубинском и Череповецком районах», — рассказала вице-губернатор области Лариса Каманина.

Как сообщало ИА REGNUM, в России планируют ввести единую систему оплаты труда педагогических работников в детских садах и школах.