Волгоград, 5 октября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. Пять граждан Афганистана, слушателей Волгоградской академии МВД, разыскивают в Волгограде и области, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети.

Волгоград

По данным телеграм-канала Baza, двое курсантов пропали 2 октября — они убыли в увольнение и не вернулись к контрольному построению. На следующий день из общежития академии на улице Исторической ушли ещё трое афганских студентов. Ориентировки на пропавших иностранцев разосланы в соседние регионы и Москву.

Источник издания «В1.ру» в правоохранительных органах подтвердил информацию о пропаже курсантов. Официальных комментариев пока нет.