Копенгаген, 5 октября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Популярная кооперативная видеоигра Deep Rock Galactic получит адаптацию в виде настольной игры. Об этом 5 октября сообщает издание PC Gamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Deep Rock Galactic

Разработчики из студии Ghost Ship Games планируют запустить кампанию по сбору средств для выпуска игры на сервисе Kickstarter в 2022 году. В настольной Deep Rock Galactic игрокам также предстоит добывать редкие горные породы и сражаться с инопланетными жуками.

Добавим, что оригинальная Deep Rock Galactic вышла в 2020 году. Игра рассказывает о команде гномов-шахтёров, которая работает на межгалактическую компанию по добыче редких ресурсов.