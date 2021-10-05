Москва, 5 октября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Сам факт перевода мобильного телефона в тональный режим набора номера не представляет угрозы, заявил корреспонденту заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Юрий Саранчук.

Телефонный мошенник

«Это технология быстрого набора номера с использованием многочастотного аналогового сигнала — мобильный телефон изначально работает в этом режиме, а вот получить оперативное соединение непосредственно с телефонным мошенником — это то, чего добивался звонящий.

Человек является самым уязвимым звеном в системе человек — компьютер и этим пользуются телефонные мошенники посредством приемов социальной инженерии.

Различные манипуляции людьми основаны не только на человеческих слабостях: любопытстве, жадности, но и на положительных чертах: любви к своим близким, чувстве ответственности.

Одним из эффективных направлений в борьбе с телефонным мошенничеством следует рассматривать повышение уровня грамотности граждан: компьютерной, финансовой, юридической, — ну и, конечно, же быть бдительным», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, жители России могут стать жертвой новой уловки телефонных мошенников. Теперь они пытаются обмануть граждан с помощью аудиоробота и тонального набора цифр.

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