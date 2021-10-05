Джакарта, 5 октября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В министерстве по морским делам и инвестициям Индонезии заявили, что страна должна стать ведущей в морском и рыболовном секторе, сообщает Antara.

pasja1000 Рыба

Индонезия — это самое большое государство-архипелаг в мире, которое имеет богатые природные ресурсы.

По стоимости экспорта тунца Индонезия в 2018 году заняла шестое место в мире после Таиланда, Эквадора, Испании, Китая и Тайваня.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо поздравил военных с 76-й годовщиной создания национальных вооруженных сил.