Минск, 5 октября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Государственные гарантии возмещения белорусским гражданам их денежных средств в банках теперь под вопросом. Палата представителей Национального собрания Белоруссии 4 октября приняла во втором чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов)».

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Документом вносятся изменения в закон 2008 года «О гарантированном возмещении банковских вкладов (депозитов) физических лиц». В частности, нововведениями предусмотрены ограничения размеров возмещения, на которое могут рассчитывать вкладчики. Для индивидуальных предпринимателей установлено ограничение по сумме возмещения в размере 100 тыс белорусских рублей (менее $40 тыс в эквиваленте).

Государственное «Агентство по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц» расширяет возможности использования средств гарантийного фонда. При призвании их «временно свободными денежными средствами» появляется возможность направить их на государственные расходы. Например, деньги могут быть «инвестированы» в проекты, которые определят чиновники.

На «временно свободные денежные средства» госагентства уже претендуют такие госструктуры, как ОАО «Банк развития Республики Беларусь». Взамен госбанк предлагает свои облигации.

Замечаний и предложений по законопроекту традиционно не поступило. Документ направлен на подпись Александру Лукашенко.

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