Москва, 5 октября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Кремль одобрительно относится к идее властей Москвы о возобновлении лотереи с призами среди людей, привившихся от COVID-19. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

huntlh Вакцинация

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«Здесь хороши все методы, которые будут способствовать росту понимания необходимости вакцинации. Все меры действительно хороши. И каждый регион имеет полномочия, чтобы практиковать свои меры», — сказал Песков.

По его словам, все ждут «повышения уровня понимания людьми необходимости вакцинации».