Ростов-на-Дону, 5 октября, 2021, 13:48 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону Глеб Мельников утверждён в должности директора городского департамента архитектуры и градостроительства. Об этом сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Ростов-на-Дону глазами ребенка

«За время работы в департаменте Глеб Владимирович проявил себя как эффективный руководитель с хорошими аналитическими и организаторскими способностями», — написал Логвиненко в Instagram.

ИА REGNUM сообщало, что Глеб Мельников исполнял обязанности руководителя департамента с начала 2021 года.