Кострома, 5 октября, 2021, 14:13 — ИА Регнум. Костромичи жалуются на агрессивных водителей, ломающих льготные проездные для пенсионеров и транспортные карты на 100 бесплатных поездок для привитых от COVID-19. Об этом они пишут в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Gradkostroma.ru Льготный проездной

«Прошу администрацию города взять под контроль ситуацию с неадекватным агрессивным водителем маршрутного такси No42 и уволить его, наконец-то. Данному водителю очень не нравится факт оплаты картой и проездным билетом. Сегодня моя мама утром, как обычно, отправилась на работу, а он сломал ей проездной пополам» , — написала 1 октября в группе «Кострома» женщина, пожелавшая остаться анонимом.

С ней согласились другие комментаторы, пользующиеся общественным транспортом:

«В 42 маршрутку страшно заходить с проездным, кроме недовольного вида водителя ещё и мат почти всегда слышен. Они знают свою безнаказанность, поэтому так и ведут себя. Сколько можно терпеть это хамство?» , — написала Людмила Макшанцева .

«Есть на 42 маршруте один не очень вежливый водитель. При мне дело было — женщина в возрасте, культурная и красиво одетая, села на переднее сиденье, подала проездной, на что его ответ был таковым — Мне …[совсем] ваш проездной не нужен, …[незачем] на переднее сиденье садиться. Дорого одеваешься, будь добра платить. Конечно, я заступилась за женщину, но и мне ответка прилетела. — А ты сидишь молча, вот и не … [разговаривай]» , — Ксения Нагуманова .

ИА REGNUM обратилось за комментариями к частному предпринимателю Аразу Исрафилову, обслуживающему маршрут по муниципальному контракту. Бизнесмен пояснил, что водители, действительно, относятся к пенсионным проездным с негативом из-за технических сложностей. Предприниматель выразил готовность возместить ущерб за проездной женщине.

«Ситуация интересная. Сообщение в социальных сетях анонимное, без указания номера транспортного средства. Ко мне его авторы не обращались. Я понимаю, что так могло произойти по разным причинам, но со своей стороны готов переговорить с пострадавшей и возместить ущерб за сломанный проездной, если такой инцидент действительно имел место. С водителями по этому поводу я говорил, но они не сознались. Водители, действительно, негативно относятся к проездным пенсионеров, потому что есть технические сложности. Если терминал принимает оплату за проезд с карты, а потом карточку пенсионера, сбивается специальная программа и её приходится настраивать вручную. Времени на это у водителей нет. Я провожу беседы с персоналом с тем чтобы этот негатив не выливался на пассажиров».

Отметим, что это не единственная жалоба на обращение водителей с проездными. В мае 2021 года для костромичек и костромичей старше 55 и 60 лет, прошедших вакцинацию, придумали льготу. Гражданам дарили 100 поездок на транспортную карту. Воспользоваться услугой стало возможно с 1 июня. Как рассказала ИА REGNUM жительница Костромы Марина Смирнова, водитель автобуса No99 выбросил её проездной из окна машины. Женщина обратилась к его руководителю и получила компенсацию за утраченную транспортную карту.

«У меня в ПАЗике No99 водитель отобрал и выбросил проездной на 100 поездок за прививки. Я сфотографировала водителя, номер его автобуса и написала заявление его начальнику. Мне компенсировали стоимость поездок», — указала женщина.

Напомним, на сегодня стоимость проезда в костромском общественном транспорте составляет 23 рубля. Льготными картами в Костроме пользуются 10 тысяч человек, в том числе пенсионеры, школьники и студенты. При выявлении нарушений со стороны перевозчиков горожан просят фиксировать факты и обращаться в Управление пассажирского транспорта администрации Костромы по телефону 42−21−33.