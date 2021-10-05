Москва, 5 октября, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Все события, связанные с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, напоминают театр абсурда. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили

«Мы, наверное, не стали бы комментировать ничего, что связано с господином Саакашвили, ибо всё это такой театр абсурда», — сказал Песков.

Ранее в своём письме президенту Украины Владимиру Зеленскому Михаил Саакашвили назвал себя «личным узником» президента РФ Владимира Путина.