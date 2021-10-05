Санкт-Петербург, 5 октября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Санкт-Петербургский городской суд своим решением 5 октября поместил под стражу 26-летнего водителя грузовика, жителя Дагестана Ислама Джамалудинова, ставшего участником ДТП, в котором погибли двое мотоциклистов. Принятое ранее решение Невского районного суда Санкт-Петербурга, ограничившегося всего лишь запретом определенных действия для водителя, вышестоящий суд отменил.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Ислам Джамалудинов в суде

По данным следствия, 21 августа 2021 года около 21 часа Джамалудинов следовал по проезжей части Октябрьской набережной в Петербурге. На скорости около 30 км/ч при совершении разворота в обратном направлении, произвел столкновение с двумя мотоциклами. Джамалудинов не выполнил законное требование инспектора ДПС о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 22 августа ему было предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, в городском суде прокурор и потерпевшая (вдова одного из погибших) просили суд избрать Джамалудинову в качестве меры пресечения содержание под стражей. Ранее на этом же настаивало петербургское сообщество мотоциклистов.

У погибшего на месте Юрия Мердина осталась вдова с двумя маленькими детьми, у умершего в больнице Романа Сафонова — родители и любимая девушка. Родственники и друзья погибших полагали, что Джамалудинов, находясь на свободе, может скрыться от следствия и помешать расследованию.

В то же время защитник и сам обвиняемый возражали против помещения в СИЗО. Адвокат Джамалудинова сообщил, что тот перевел денежные средства потерпевшей. Отец обвиняемого заявил, что его сын никогда за рулем не пил, даже на свадьбах. «Сглазили его», — заключил отец и выразил соболезнования потерпевшей. Жена обвиняемого также дала мужу положительную характеристику.

Однако Санкт-Петербургский городской суд поддержал прокурора и потерпевших и избрал Джамалудинову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 22 октября 2021 года.