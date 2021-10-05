Вашингтон, 5 октября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. Американский актёр Элайджа Вуд заявил, что маска одного из орков в кинотрилогии «Властелин колец» была скопирована с лица скандального продюсера Харви Вайнштейна. Об этом 5 октября сообщает портал Comic Book.

EPA Вайнштейн

В подкасте Armchair Expert Вуд рассказал, что маска орка с лицом Вайнштейна создавалась специально — таким образом, режиссёр картины Питер Джексон говорил: «пошёл ты». Дело в том, что компании Вайнштейна Miramax изначально принадлежали права на экранизацию «Властелина колец», однако режиссёр и продюсер не смогли договориться о финальном видении трилогии.

Напомним, что в 2020 году Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам лишения свободы. Десятки актрис обвинили продюсера в сексуальных домогательствах и изнасиловании.