Тбилиси, , 13:54 — REGNUM Отцу и сыну Зурабу и Шалве Цоцадзе, задержанным по делу о нелегальном въезде в Грузию Михаила Саакашвили, могут быть предъявлены дополнительные обвинения, сообщает грузинский телеканал «Мтавари архи».

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Как заявил 5 октября прокурор Элизбар Гозалишвили, наряду с сокрытием преступления Цоцадзе могут обвинить и в том, что именно они помогли Саакашвили проникнуть в Грузию.

«Расследование данного дела началось по статье о незаконном пересечении границы, к ней добавлена квалификация — незаконный въезд мигранта и создание для него соответствующих условий, расследование по обеим статьям интенсивно продолжается. Когда будут собраны доказательства, будет принято соответствующее решение относительно ужесточения обвинений», — сказал Гозалишвили.

Отец и сын Цоцория работали в порту города Поти. Вчера, 4 октября, им официально было предъявлено обвинения. Прокуратура обвиняет их в сокрытии преступления и утверждает, что они привезли Саакашвили на автомобиле в одно из сёл Западной Грузии. Сегодня Тбилисский городской суд назначил Зурабу и Шалве Цоцория заключение под стражу в качестве меры пресечения.

Напомним, что 1 октября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, нелегально въехавший в Грузию, был задержан грузинскими спецслужбами и помещён в тюрьму.