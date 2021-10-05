Москва, , 13:44 — REGNUM Благодарность официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой за «интерес и распространение доминиканской музыки и культуры» выразили в посольстве Доминиканской Республики в России. Об этом сообщает 5 октября РИА Новости.

Мария Захарова Mid.ru

Ранее Захарова опубликовала в своём телеграм-канале видеозапись в танцем. В кадре Захарова в прогулочной одежде танцует бачату и подбрасывает над собой кленовые листья.

«Нас переполняет гордость, когда мы видим, как танцует бачату госпожа Захарова, отмечая наступление золотой осени», — отметили в посольстве Доминиканы.

Также доминиканские дипломаты поблагодарили представителя МИД «за содействие культурному обмену и налаживанию связей» и «за красивый жест».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мария Захарова на различных мероприятиях танцевала «Калинку», лезгинку и твист.

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