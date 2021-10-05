Москва, 5 октября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Власти Испании выдали России бизнесмена Ивана Вандышева, обвиняемого российскими правоохранителями в присвоении более 400 млн рублей при строительстве олимпийских объектов в Сочи. Об этом 5 октября сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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«Экстрадирован гражданин одного из сопредельных государств Иван Вандышев. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере», — сказала Волк.

По данным следствия, в 2013 году компания, которой руководил Вандышев, заключила государственный контракт на выполнение подрядных работ по строительству очистных сооружений в Краснодарском крае в рамках программы по обеспечению строительства олимпийских объектов.

Заказчик перевел на счета компании более 1,2 млрд рублей, а Вандышев, внеся в документы недостоверную информацию, вывел из оборота компании и присвоил почти 400 млн рублей.

Против Вандышева в 2017 году возбудили уголовное дело, однако он покинул Россию. В феврале 2020 году он был задержан в Испании.