Иваново, 5 октября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Заместитель председателя правительства Ивановской области Сергей Коробкин трагически погиб 5 октября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

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Соболезнования родным и близким выразил губернатор Станислав Воскресенский.

«При его непосредственном участии в последние годы в Ивановской области завершены важнейшие объекты — социальные долгострои: школы в Савине и Каминском, детские сады в Кинешме, Шуе и Кохме, Дворец спорта в Иванове и ФОК в Родниках; начали восстанавливать права дольщиков. Сергей Коробкин также отвечал за масштабную программу благоустройства. Под его руководством велась реализация проектов преображения Иванова, Кинешмы, Шуи, Тейкова, Юрьевца, Гаврилова Посада, Южи, Лежнева, Вичуги, Родников, Приволжска и многих других малых городов и поселков Ивановской области. Сергей Михайлович также курировал вопросы газификации, жилищного строительства и многие другие важнейшие для региона сферы. Сергей Михайлович — настоящий профессионал своего дела, всю свою жизнь посвятивший самой созидательной профессии — строительству», — говорится в официальном сообщении.

По данным медиагруппы «Барс», чиновник попал в ДТП в Шумилинском районе Витебской области Белоруссии — Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.